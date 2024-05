Berlin - Die Eisbären Berlin haben den früheren DEL-Profi Rob Collins als neuen Co-Trainer verpflichtet. „Rob ist ein ausgewiesener Eishockey-Fachmann, der nach einer beeindruckenden Spielerlaufbahn bereits Trainererfahrungen gesammelt hat“, wurde der Sportdirektor des deutschen Meisters, Stéphane Richer, am Dienstag in einer Mitteilung zitiert. Der Kanadier spielte in der Deutschen Eishockey Liga zwischen 2006 und 2017 für Hamburg, Köln und vor allem die Düsseldorfer EG. Zuletzt war der 46-Jährige in seiner Heimat Assistenztrainer im Jugendbereich.