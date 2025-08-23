Die Eisbären bereiten sich auf die Saison vor. Verloren haben die Berliner noch nicht.

Budweis - Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Der deutsche Eishockey-Meister setzte sich beim Vorbereitungsturnier in Tschechien gegen Gastgeber Budweis (Ceske Budejovice) mit 5:3 (1:0, 1:2, 3:1) durch. Am Freitag hatten die Berliner gegen den tschechischen Erstligisten HC Liberec mit 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) gewonnen.Beim Sieg gegen das ebenfalls in der Extraliga spielende Budweis war Andreas Eder mit zwei Treffern der beste Berliner Schütze. Liam Kirk, Eric Hördler und Markus Vikingstad erzielten die weiteren Treffer für die Eisbären.

Das erste Pflichtspiel der Eisbären findet am 28. August in der Champions Hockey League (CHL) beim norwegischen Meister Storhamar Hockey statt. Der Titelverteidiger startet am 9. September mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen in die neue Saison der Deutschen Eishockey-Liga.