Bei der Neuauflage des DEL-Klassikers am Mittwoch gilt es für die Hauptstädter, die jüngste Pleite gegen die Kurpfälzer abzuhaken und anders als im letzten Aufeinandertreffen kühlen Kopf zu bewahren.

Die Duelle zwischen den Eisbären Berlin und den Adler Mannheim waren zuletzt hart umkämpft. (Archivbild)

Berlin - An das jüngste Aufeinandertreffen mit dem großen Rivalen Adler Mannheim mag bei den Eisbären Berlin niemand zurückdenken. Schließlich verlor der deutsche Meister Mitte September am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 1:7.

„Das liegt hinter uns. Das war ein einziges Spiel, und das ist erledigt“, betonte Trainer Serge Aubin mit Blick auf das bevorstehende Heimspiel gegen die Kurpfälzer am Mittwochabend (19.30 Uhr, live bei Magentasport). „Ich mache mir Gedanken über die Eisbären Berlin und nicht so sehr über Mannheim oder irgendwen sonst.“

Schließlich hatte die letzte Begegnung auch deswegen einen außergewöhnlichen Verlauf genommen, weil die Animositäten zeitweise überhandnahmen. Bereits nach wenigen Sekunden gab es die ersten Faustkämpfe auf dem Eis, es folgten rüde Fouls, die in Verletzungen und Sperren auf beiden Seiten resultierten. „Das war von Anfang an gar kein normales Spiel“, sagte Angreifer Manuel Wiederer. „Aber ich denke schon, dass man das jetzt abschaltet.“

Trainer Aubin: „Wir werden nicht auf der Strafbank gewinnen“

Auch für Coach Aubin soll der Fokus am Mittwoch auf dem Spielerischen liegen. „Wir wollen gewinnen, und wir werden nicht auf der Strafbank gewinnen“, betonte er. „Wir müssen diszipliniert sein und hart spielen, aber innerhalb der Regeln.“

Hoffnung bereitet den Berlinern, dass die seit Wochen andauernden Personalsorgen durch die Neuzugänge Jean-Sébastien Dea und Les Lancaster etwas gelindert wurden. Beide gaben am vergangenen Sonntag überzeugende Debüts. „Sie haben einen sehr guten Job gemacht“, lobte Wiederer. „Ich denke, für die kommenden Wochen und den Rest der Saison ist das ein sehr guter Boost.“