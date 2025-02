Beim 5:4 gegen Köln können die Berliner nur in den ersten beiden Dritteln überzeugen. Vor den schweren Auswärtsspielen in Ingolstadt und München fordert Coach Aubin nun konstantere Leistungen.

Berlin - Für Cheftrainer Serge Aubin sind die beiden kommenden Auswärtsspiele der Eisbären Berlin eine „großartige Gelegenheit“, um sich auf die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einzustimmen.

„Das sind die Spiele, in denen ein, zwei Situationen alles verändern können. Es wird ein Kampf um jeden Zentimeter“, sagte der Kanadier über die Begegnungen beim Spitzenreiter ERC Ingolstadt am Mittwoch (19.30 Uhr, live bei Magentasport) und beim Tabellenvierten EHC Red Bull München am Freitag.

„Mit Blick auf die Playoffs ist das eine große Chance für uns, zu sehen, zu spüren und zu verstehen, wie hoch der Einsatz von jedem einzelnen Spieler sein muss“, betonte Aubin. „In dieser Phase der Saison muss man über die vollen sechzig Minuten spielen, wenn man auf lange Sicht Erfolg haben will.“

In Ingolstadt erwartet die Berliner eine besondere Herausforderung

Beim 5:4 gegen die Kölner Haie am Sonntagabend konnte sein Team die Vorgaben des Trainers nur zeitweise erfüllen. „Die ersten vierzig Minuten waren wirklich gut“, sagte Aubin. Das Schlussdrittel, in dem der Erfolg nach einer 4:1-Führung noch einmal gehörig in Gefahr geraten war, sei allerdings „enttäuschend“ gewesen. „Wir haben einfach aufgehört, zu spielen“, räumte der Coach ein. „Wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt, dann passiert so etwas. Aber wir werden daraus lernen.“

Das Spiel in Ingolstadt ist für die Eisbären nun ein besonderer Gradmesser. Schließlich konnten die Oberbayern in Berlin zuletzt mit 4:0 und 6:1 gewinnen und haben derzeit acht Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Hauptstädter. Entsprechend groß ist der Respekt: „Sie spielen eine außergewöhnliche Saison und sind sehr gefährlich“, sagte Aubin.