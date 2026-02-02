Viele Menschen in Berlin nutzen das Angebot der Stadtreinigung und versorgen sich mit kostenlosem Splitt. Den gibt es an drei Betriebshöfen - aber nur, solange der Vorrat reicht.

Splitt bleibt in Berlin gefragt - an drei BSR-Betriebshöfen wie dem in Friedrichshain gibt es ihn kostenlos.

Berlin - Angesichts der Eisglätte ist der kostenlose Splitt von der Berliner Stadtreinigung (BSR) weiter begehrt. „Die Nachfrage ist groß“, sagte BSR-Sprecherin Frauke Bank. „Viele Bürger sind ratlos, weil man im Baumarkt nichts mehr bekommt.“

Seit dem Morgen wird der Splitt nur noch an drei BSR-Betriebshöfen in Wilmersdorf, Friedrichshain und Neukölln ausgegeben, zum Start der Ausgabe am Samstag waren es zehn. Beim Betriebshof in der Mühlenstraße in Friedrichshain gab es am Vormittag regen Andrang von Berlinerinnen und Berlinern, die sich mit Splitt versorgen wollen.

„Besser zu spät als gar nicht“, kommentierte ein Mann aus dem brandenburgischen Ahrensfelde das Angebot, zehn Liter davon mitnehmen zu können. Es sei schon ziemlich rutschig und seine Eltern seien schon etwas älter. „Da streue ich vor dem Haus, damit sie nicht hinfallen.“

Auch die Bezirke nutzen das Angebot

Auch eine Frau aus Mahlsdorf (Marzahn-Hellersdorf) findet das Angebot gut: „Die Nebenstraßen bei uns sind voller Eis“, sagte sie. „Wir hatten schon vorher gestreut, aber unser Splitt war alle. Und bei dem Glatteis legt man sich ganz schnell hin.“

Daten dazu, wie viel Splitt insgesamt mittlerweile ausgegeben wurde, hat die BSR noch nicht. Am ersten Tag am Samstag waren es rund 20 Tonnen. Rund zwei Drittel davon gingen der BSR zufolge an Privatpersonen, die damit selbst streuen wollen. Grundsätzlich gilt das BSR-Angebot, solange der Vorrat reicht.

Die BSR stellt auch den zwölf Berliner Bezirken Splitt zur Verfügung. Die Menge, die an sie abgegeben wurde, sei im Vergleich zum Samstag noch einmal deutlich gestiegen, sagte BSR-Sprecherin Frauke Bank.