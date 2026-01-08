Eisgang auf der Elbe sorgt für einen Ausnahmezustand. Eine Elbfähre bei Bleckede muss den Betrieb stoppen. Für Schülerinnen und Schüler gibt es einen Notfallplan.

Bleckede - Wegen Eisgangs auf der Elbe hat die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede ihren Betrieb vorerst eingestellt. „Eisgang auf der Elbe macht eine Überfahrt derzeit unmöglich“, teilte ein Sprecher des Landkreises Lüneburg mit. Eine Alternative biete die Fähre „Tanja“, die aktuell noch planmäßig zwischen Darchau und Neu Darchau verkehre, hieß es. Um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Amt Neuhaus zum Schulzentrum Bleckede sicherzustellen, hat der Landkreis einen Notverkehr mit einer Buslinie aktiviert.