  3. Folgen des Winterwetters: Eisgang auf der Elbe – Fähre stellt Betrieb vorerst ein

Folgen des Winterwetters Eisgang auf der Elbe – Fähre stellt Betrieb vorerst ein

Eisgang auf der Elbe sorgt für einen Ausnahmezustand. Eine Elbfähre bei Bleckede muss den Betrieb stoppen. Für Schülerinnen und Schüler gibt es einen Notfallplan.

Von dpa 08.01.2026, 13:18
Wegen Eisgangs auf der Elbe fährt die Elbfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede vorerst nicht mehr. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Bleckede - Wegen Eisgangs auf der Elbe hat die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede ihren Betrieb vorerst eingestellt. „Eisgang auf der Elbe macht eine Überfahrt derzeit unmöglich“, teilte ein Sprecher des Landkreises Lüneburg mit. Eine Alternative biete die Fähre „Tanja“, die aktuell noch planmäßig zwischen Darchau und Neu Darchau verkehre, hieß es. Um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Amt Neuhaus zum Schulzentrum Bleckede sicherzustellen, hat der Landkreis einen Notverkehr mit einer Buslinie aktiviert.