Auf glatten Straßen in Niedersachsen spielen sich teils chaotische Szenen ab. Auf der Autobahn 1 prallen mehrere Autos ineinander. Auch am Sonntag können die Straßen eisig werden.

Wildeshausen - Glatte Straßen haben in Niedersachsen zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen im Landkreis Oldenburg seien etwa auf spiegelglatter Fahrbahn insgesamt sieben Autos ineinander geprallt, teilte die Polizei mit. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Die Fahrbahn war nach Angaben der Feuerwehr am frühen Morgen so glatt, dass selbst die Retter teils große Mühe hatten, voranzukommen.

Nach Polizeiangaben geriet zunächst ein 43 Jahre alter Autofahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Ein 54-Jähriger bremste daraufhin stark ab, woraufhin ein 53-Jähriger mit beiden Autos zusammenstieß. Anschließend sei ein 22 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug in alle drei Autos gekracht, hieß es.

Ein sich danach nähernder 59 Jahre alter Autofahrer habe zwar noch rechtzeitig abbremsen können. Auf dessen Auto sei dann aber ein 24-Jähriger geprallt, hieß es von der Polizei. Schließlich krachte ein 53 Jahre alter Fahrer mit seinem Wagen in die Außenschutzplanke, als er versuchte, der Unfallstelle auszuweichen.

Mutter und Kind überschlagen sich mit Auto

In Lastrup im Landkreis Cloppenburg ist eine junge Mutter mit ihrem Auto auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Laut Polizei wurde die Frau bei dem Unfall leicht verletzt. Ihr acht Monate altes Baby blieb unverletzt.

In Schwaförden im Landkreis Diepholz war ein 37 Jahre alter Autofahrer nach Polizeiangaben zu schnell auf glatter Fahrbahn unterwegs. Das Auto rutschte von der Straße und prallte seitlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch in der Nacht auf den Sonntag kann es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wieder glatt auf den Straßen in Niedersachsen werden. Die Temperaturen sinken auf bis zu Minus sieben Grad. Im Süden kann es zudem neblig werden.