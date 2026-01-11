Eisige Nacht und hohe Glatteisgefahr in Sachsen.

Minus 20 Grad in der Nacht und dann Regen auf Eis: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extrem glatten Straßen in Sachsen. Was Autofahrer und Fußgänger jetzt wissen müssen.

Leipzig - Das Winterwetter hat Sachsen weiter fest im Griff - besonders die Glatteisgefahr wird sich noch einmal erhöhen. Am Sonntag herrsche weiter Dauerfrost und in der Nacht zum Montag wird es eisig kalt, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Örtlich werden Temperaturen von minus 15, in einige Teilen sogar bis zu minus 20 Grad erwartet.

Auf eisige Nacht folgt Schneefall und Regen

Besonders gefährlich für Autofahrer und Fußgänger wird es demnach am Montagnachmittag. Dann wird der anfängliche Schneefall in Regen übergehen, wie eine Meteorologin sagte. Dieser fällt auf gefrorene Fahrbahnen und Gehwege und sorgt so für eine sehr hohe Glatteisgefahr. In der zweiten Nachthälfte auf Dienstag setzt sich von Westen mildere Luft durch, sodass sich die Lage allmählich entspannt.