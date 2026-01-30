Seit Wochen sind die Temperaturen teils im strengen Frostbereich. Auch am Tag. Das hat Konsequenzen für den Schiffsverkehr auf künstlichen Wasserstraßen im Land.

Magdeburg - Wegen dicker Eisschollen aufgrund des Dauerfrostes werden Abschnitte von Mittellandkanal und Elbe-Havel-Kanal bei Magdeburg für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Sperrungen würden am Abend in Kraft treten, sagte Marcel Bremer, der beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe die Außenstelle Niegripp (Jerichower Land) leitet, der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der MDR berichtet. Derzeit sei unklar, wie lange die künstlichen Wasserstraßen nicht befahren werden könnten.

Betroffen seien der Mittellandkanal bis zum Elbe-Seiten-Kanal und der Elbe-Havel-Kanal in Richtung Berlin. Bremer zufolge haben sich Eisschollen mit bis zu zwölf Zentimetern Dicke gebildet, an Engstellen hat sich das Eis bis zu einem halben Meter hoch angestaut. Mehrere Eisbrecher fahren weiterhin, um Anlagen wie Schleusen freizuhalten und zu schützen, wie es hieß.