Berlin - Das Erika-Heß-Eisstadion in Berlin-Wedding kann nach längerer Sanierungszeit pünktlich zur Wintersaison demnächst wieder öffnen. Man strebe eine schnellstmögliche Eröffnung in den kommenden Wochen an, teilte der Bezirk mit.

Es habe in den vergangenen 18 Monaten verschiedene Sanierungs- und Prüfarbeiten für die Tragkonstruktion des Stadions gegeben. Mit Kosten von 1,8 Millionen Euro habe man knapp unter den Erwartungen von 1,9 Millionen Euro gelegen. Die Eisbahn des Stadions unter freiem Himmel ist bei Hobbyläufern sehr beliebt. Die Halle wird sehr viel von Eishockey-Vereinen genutzt.