„Halt du die Fresse“: Bei einem AfD-Bürgerdialog im Landkreis Goslar geraten Funktionäre auf offener Bühne aneinander. Der Landesverband prüft nun mögliche Konsequenzen.

Ein Bürgerdialog der AfD sorgt nicht wegen Politik, sondern wegen parteiinterner Streitereien für Schlagzeilen. (Symbolbild)

Seesen - Ein Bürgerdialog des AfD-Kreisverbands Goslar in Seesen ist in einem heftigen Streit auf der Bühne geendet. Parteimitglieder überzogen sich am Freitag gegenseitig mit Vorwürfen, wie Videos in sozialen Netzwerken zeigen. Der Landtagsabgeordnete Omid Najafi rief Kreisvorstand Main Müller zu: „Halt du die Fresse“ und wollte mit ihm vor die Tür gehen. Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet.

Najafi verwies auf eine Stellungnahme seiner Partei. Darin erklärt der Landesvorstand, er missbillige das Verhalten der Beteiligten und distanziere sich von „unangemessenem Verhalten“. Alle hätten sich inzwischen intern entschuldigt. Das Geschehen werde weiter aufgearbeitet – inklusive möglicher Parteiordnungsmaßnahmen.

Landesparteichef Ansgar Schledde nannte die Veranstaltung eine „schlimme, unwürdige“ Episode, die „in keiner Weise dem üblichen Umgangston in der AfD Niedersachsen“ entspreche. Die Glaubwürdigkeit der Partei sieht Schledde nach eigenen Worten nicht gefährdet: „36 von 37 Kreisverbänden leisten in unserem Landesverband ausgezeichnete Arbeit.“