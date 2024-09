Das Elbehochwasser hat in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein seinen Scheitel fast erreicht. Anders als in Sachsen und Sachsen-Anhalt sind große Überflutungen ausgeblieben.

Das Hochwasser in Lauenburg soll vom Wochenende an zurückgehen. (Archivfoto)

Lauenburg - Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt erwartet den Hochwasserscheitel der Elbe bei Lauenburg am Abend. Am Pegel Hohnstorf werde der Wasserstand am Abend voraussichtlich 5,95 Meter betragen und am Wochenende kontinuierlich sinken. Für den Pegel Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern ist für den Abend ein Wasserstand von 3,45 Metern vorhergesagt. Auch dort soll der Wasserstand vom Wochenende an rasch sinken.

Für die Stadt Lauenburg bestehe keine Gefahr, sagte der Leiter des Ordnungsamts, Christian Asboe. Erst ab einem Wasserstand von mehr als sieben Metern werde die tiefliegende Unterstadt überflutet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt das zuständige Umweltministerium Entwarnung.