Premiere für EFW: Acht Passagierjets werden in Dresden zu Frachtriesen umgebaut und nach China geliefert.

Dresden - Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) haben ihren ersten Großauftrag in China abgeschlossen. Das letzte der acht Frachtflugzeuge wurde am Mittwoch ausgeliefert, wie das Dresdner Unternehmen mitteilte. Die Umrüstung der Passagiermaschinen für Air China Cargo wurde demnach in der sächsischen Landeshauptstadt geplant und vom Partner Ameco im chinesischen Chengdu durchgeführt.

„Wir sind stolz auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Teams von Air China Cargo und Ameco bei der Umrüstung unserer ersten China-Flotte und freuen uns auf die weitere Kooperation in den kommenden Jahren“, sagte Torsten Kühn, Leiter des Umrüstungsprogramms von EFW, laut Mitteilung bei der Übergabe in Chengdu. Der erste umgerüstete Frachter war demnach Anfang 2023 übergeben worden.

EFW ist eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Singapur) und Airbus mit zuletzt 650 Millionen Umsatz (2024) und etwa 2.000 Mitarbeitern. Die Kooperation mit Ameco, dem Wartungsunternehmen von Air China und Air China Cargo, läuft seit 2022.