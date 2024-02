Dresden - In Dresden ist die Alarmstufe 1 für Hochwasser für den Elbestrom am Freitag aufgehoben worden. Der Wasserstand sei am Morgen unter den Richtwert von vier Metern gesunken, teilte die Stadt mit. Gegen 11 Uhr am Freitagvormittag lag der Messwert demnach bei 391 Zentimetern. Auch in den kommenden Tagen rechnete die Stadt nicht mit einem erneuten Anstieg des Wasserstandes. Seit Mittwoch, den 7. Februar, galt die Alarmstufe 1 in der Landeshauptstadt. Das ist die niedrigste von vier Alarmstufen in Sachsen.