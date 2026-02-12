weather regen
Fährverbindung über die Elbe Elbfähre nach Eisunterbrechung wieder in Betrieb

Eis auf der Elbe hat in den vergangenen Tagen viele Autofahrer zu einem Umweg gezwungen. Die Fähren zwischen Glückstadt und Wischhafen blieben im Hafen. Tauwetter macht den Verkehr wieder möglich.

Von dpa 12.02.2026, 17:19
Nach einer Unterbrechung wegen Eisgangs fährt die Elbfähre wieder zwischen Glückstadt und Wischhafen. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Glückstadt/Wischhafen - Nach einer mehrtägigen Unterbrechung wegen Eisgangs auf der Elbe hat die Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen ihren Betrieb nach Angaben der Reederei wieder aufgenommen. Die Fähre verbindet die beiden Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Normalerweise verkehrt die Fähre etwa alle 30 Minuten ab Wischhafen und Glückstadt. Die Überfahrt dauert rund 25 Minuten.