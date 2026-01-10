Eisgang auf der Elbe sorgt für einen Ausnahmezustand. Nachdem eine Elbfähre bei Bleckede schon den Betrieb stoppen musste, fällt nun auch eine weitere Fährverbindung weg.

Amt Neuhaus - Infolge des Wintersturms „Elli“ stellt nun auch die Fähre „Tanja“ ihren Betrieb vorerst ein. Grund seien nach Angaben des Fährbetreibers Sturm und Eisgang auf der Elbe, teilte der Landkreis Lüneburg am Samstag mit. Die Elbfähre „Tanja“ verbindet die Ortschaft Darchau (Landkreis Lüneburg) mit der Ortschaft Neu Darchau (Landkreis Lüchow-Dannenberg) und transportiert Personen, Radfahrer und Kraftfahrzeuge.

Zuvor hatte bereits wegen Eisgangs auf der Elbe die kleine Auto- und Personenfähre „Amt Neuhaus“ zwischen Bleckede und Neu Bleckede (Landkreis Lüneburg) ihren Betrieb vorerst eingestellt.

Die Fähre „Tanja“ war bislang noch eine alternative Verbindung für Reisende, die über den Fluss wollten. Um die Beförderung von Schülerinnen und Schülern aus Amt Neuhaus zum Schulzentrum Bleckede sicherzustellen, hat der Landkreis einen Notverkehr mit einer Buslinie aktiviert.