Mit zwei Galas am Freitag und Samstag feiern die Elblandfestspiele in Wittenberge ihr 25. Jubiläum. Der Veranstalter verspricht eine „Reise durch Musik, Licht und Emotionen“.

Wittenberge - Am Freitagabend beginnen in Wittenberge (Landkreis Prignitz) die zweitägigen Elblandfestspielen mit vielen Künstlerinnen und Künstlern. Zugleich feiert das Festival sein 25-jähriges Bestehen. Wie die Festspielleitung in Wittenberge mitteilte, steht die Veranstaltung unter dem Motto „Lichterfest der Träume“. Geplant sei eine „Reise durch Musik, Licht und Emotionen“ und ein „Fest für alle Sinne“.

Zu den diesjährigen Interpreten gehört die Sängerin und Musicaldarstellerin Angelika Milster, bekannt aus dem Musical „Cats“ von Andrew Lloyd Webber. Zudem werde „Phil Bates ex ELO Part II“, ein ehemaliges Mitglied der Band ELO Part II, auf der Bühne stehen. Die Band knüpfte in den 1990er Jahren an das „Electric Light Orchestra“ an, das in den 1970er und 1980er Jahren über 50 Millionen Tonträger weltweit verkauft hatte.

Weitere Gäste sind die „Impulso Tenors“, die eine Mischung aus Operette, Filmmusik sowie Rock- und Popklassikern präsentieren. Auch der bekannte Sänger Jochen Kowalski zählt zu den Interpreten. Der Countertenor ist den Angaben zufolge unter anderem durch Auftritte an der Komischen Oper Berlin, der Wiener Staatsoper oder dem Royal Opera House London bekanntgeworden.

Begleitet werden die Galaabende erneut vom Deutschen Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Christian Köhler. Moderieren wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren die TV-Moderatorin Kim Fisher.

Die Elblandfestspiele finden seit 2000 in Wittenberge statt. Die Veranstaltung im Jahr 2025 ist aufgrund einer zweijährigen, coronabedingten Pause in den Jahren 2020 und 2021 die 24. Auflage. Das Festival auf der Elblandbühne in der Alten Ölmühle präsentiert vor allem populäre Stücke aus den Bereichen Oper, Operette oder Musical.