Passanten stehen am Terrassenufer in Dresden an der Elbe.

Schöna - Der Wasserstand der Elbe hat in Schöna in der Sächsischen Schweiz Alarmstufe 3 erreicht. Am frühen Mittag ist er über die Marke von sechs Metern geklettert - Tendenz weiter steigend, wie aus der aktuellen Übersicht des Landeshochwasserzentrums hervorgeht. Erwartet wird, dass der Wasserstand bis Donnerstagvormittag auf fast 6,70 Meter steigt und erst dann wieder sinkt.

Weiter flussabwärts in Dresden wird die Alarmstufe 3 von 4 am Mittwochvormittag erwartet, in Riesa am Mittwochmittag. In Torgau ist die Situation entspannter: Am Dienstag galt dort Alarmstufe 1 an der Elbe, am Donnerstagabend könnte sie den Experten zufolge Stufe 2 erreichen.