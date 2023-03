Hamburg - Die wegen Bauarbeiten gesperrte Autobahn 7 in Hamburg ist am frühen Montagmorgen wieder freigegeben werden. Seit 1.03 Uhr sei der Tunnel wieder geöffnet, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle in Hamburg am Montagmorgen. „Die Vollsperrung konnte 4 Stunden früher als geplant abgeschlossen werden“, teilte die Autobahn GmbH mit. Von den Warnstreiks ist der Tunnel nicht betroffen. Das Landesarbeitsgericht Hamburg hatte am Sonntag entschieden, dass die Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung vorlegen muss, nach der ein normaler Betrieb des Tunnels möglich ist. Dies teilte Verdi am Sonntagabend mit.

Die Autobahn war am Freitagabend kurz nach 19.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt worden. Die Sperrung betrifft die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld. Damit ist auch der Elbtunnel zu. Die A7 gehört zu den meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland. Rund 120.000 Fahrzeuge passieren täglich den Elbtunnel.