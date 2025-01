Mit der Pufferung von Strom aus Wind- und Solaranlagen mittels Batteriespeicher sollen Unternehmen klimaneutraler werden. Um das in Gang zu bringen, gibt es Geld vom Land.

Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt private und öffentliche Unternehmen bei ihren Investitionen in Batteriespeicher. Elf Millionen Euro stehen in zweiter Förderrunde bereit. (Archivbild)

Magdeburg - Das Land unterstützt Unternehmen in Sachsen-Anhalt auf ihrem Weg zu mehr Klimaneutralität. Für Batteriespeicher stehen weitere elf Millionen Euro bereit, wie das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt in Magdeburg mitteilte. Gefördert werden demnach Investitionen in stationäre, elektrochemische Speicher mit einer Kapazität von mehr als 30 Kilowattstunden für regenerativ erzeugten Strom. Auch für das erforderliche Managementsystem gebe es Geld, hieß es. Unternehmen können bis 21. März Förderanträge bei der Investitionsbank stellen.

Fördervolumen richtet sich nach Betriebsgröße

Sowohl private als auch öffentliche Unternehmen können laut Ministerium Anträge stellen, die Förderung richte sich nach der Betriebsgröße. Kleine Unternehmen erhalten demnach bis zu 50 Prozent, mittlere bis zu 40 Prozent und große sowie öffentlich-rechtliche Antragsteller bis zu 30 Prozent. Ziel sei es, regenerativ erzeugten Strom stärker in das Stromsystem zu integrieren, um die CO2-Emissionen zu verringern.

Das Programm „Sachsen-Anhalt Stromspeicher“ hat ein Volumen von insgesamt 22 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Aus der ersten Förderrunde von Mitte Oktober bis Ende November 2024 liegen 75 Anträge vor, wie es hieß.