Delmenhorst - Zwei Mädchen sind bei einem Unfall in Delmenhorst schwer verletzt worden, eines von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die beiden Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren waren am Vormittag zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs und wollten an einem Fußgängerüberweg die Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Sie fuhren vom Radweg auf die Fahrbahn, dort stießen sie mit dem Auto einer 34-Jährigen zusammen.

Die Elfjährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ihre zwölf Jahre alte Mitfahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Autofahrerin sowie ihr 40 Jahre alter Ehemann und die siebenjährige Tochter blieben unverletzt. Die Straße wurde für rund zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.