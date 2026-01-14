Winterwetter bremst die Arbeiten an der Elsenbrücke in Treptow: Die Verkehrsfreigabe eines neuen Teilstücks verzögert sich voraussichtlich bis in den Februar.

Die Arbeiten rund um die Elsenbrücke in Berin-Treptow kommen langsamer voran als erhofft. (Archivbild)

Berlin - Autofahrer und Anwohner rund um die Elsenbrücke in Berlin-Treptow müssen möglicherweise noch länger auf Entlastung warten. Wegen des Winterwetters könne nicht mehr ausgeschlossen werden, dass sich die Inbetriebnahme des nordwestlichen Teilbauwerkes der Brücke verschiebt, teilte die Verkehrsverwaltung mit. Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) hatte Mitte Dezember gesagt, dieser Teil der im Bau befindlichen Brücke über die Spree solle Ende Januar soll fertig sein.

Wegen der Witterung seien aktuell aber keine großflächigen Tiefbau- und Straßenbauarbeiten möglich, so die Verkehrsverwaltung. Auch umfangreiche Anpassungen an Verkehrsführung und -sicherung sowie erforderliche Markierungsarbeiten könnten nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.

Verkehrsfreigabe voraussichtlich Anfang Februar

Die Verkehrsfreigabe des nordwestlichen Teilbauwerkes ist der Verkehrsverwaltung zufolge voraussichtlich für Anfang Februar vorgesehen. Danach sollen zunächst zwei Fahrstreifen über die beiden Behelfsbrücken und zwei Fahrstreifen über das neue nordwestliche Teilbauwerk geführt werden. Außerdem sind jeweils Bereiche für den Fuß- und Radverkehr geplant.

Nach der Eröffnung des 16. Bau-Abschnitts der Stadtautobahn A100 hatte sich die Verkehrslage rund um die Brücke in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. Ursprünglich sollten Brücke und Autobahnabschnitt gemeinsam eröffnet werden. Die Arbeiten an der Brücke hatten sich aber bereits damals verzögert.