Unzählige Male stand er vor der Kamera, nun hat Elyas M'Barek mit einer Doku über den Deutsch-Rapper Haftbefehl seinen ersten Film produziert. Es soll nicht der letzte bleiben.

Für ihn öffnet sich gerade ein „neues Kapitel“, wie M'Barek selbst sagt. (Archivfoto)

Berlin - Der viel prämierte Schauspieler Elyas M'Barek („Fack ju Göhte“) fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle als Produzent. „Ich habe Blut geleckt“, sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach den Erfahrungen mit der Dokumentation „Babo - Die Haftbefehl-Story“ über den Deutsch-Rapper Haftbefehl. Der gemeinsam mit Pacco-Luca Nitsche produzierte Film ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen.

Die gemeinsame Produktionsfirma habe bereits weitere Projekte in der Pipeline, verriet M'Barek. „Es öffnet sich gerade ein neues Kapitel mit einer ganz neuen Verantwortung – und es macht unglaublichen Spaß.“

Parallel arbeite er bereits an einem fiktionalen Stoff, sagte der gebürtige Münchner, der in New York lebt. „Der nächste Film soll ein fiktionaler werden – vielleicht sogar mit mir in der Hauptrolle.“