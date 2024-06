Am Freitag geht die Europameisterschaft los. Fußballfans in Berlin können sich ab Mittwoch schon bei einer großen Eröffnungsshow auf das Heim-Turnier einstimmen.

Berlin - Zwei Tage vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft wird am Mittwoch (19.30 Uhr) Deutschlands bekannteste Fanmeile in Berlin eröffnet. Bei der rund zweistündigen Show am Brandenburger Tor sind Auftritte von Rapper Luciano, dem Popsänger Alvaro Soler sowie den Sängerinnen Elif und Leony angekündigt. Die Veranstalter bitten Fans, frühzeitig zum Gelände zu kommen, um längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen zu vermeiden.

Einlass ist ab 16.00 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Fanmeile in der Hauptstadt zählte zu den größten Schauplätzen der Heim-WM im Jahr 2006, dem „Sommermärchen“. Parallel dazu wird am Mittwoch auch ein umfassendes Kulturprogramm eingeläutet, das die EM in Berlin begleitet - darunter Lesungen, Ausstellungen und ein Sommerkino.