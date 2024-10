Berlin - Nils Lichtlein ist zurück im Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Der Profi von Bundesligist Füchse Berlin steht im 18-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die EM-Qualifikationsspiele im November. Im Sommer hatte Rückraumspieler Lichtlein den Sprung in den Olympiakader verpasst.

Lichtlein gehört zu den größten Handball-Talenten in Deutschland Im vergangenen Jahr gab er sein Debüt im Nationalteam. Bei der Heim-EM im Januar gehörte er zur Mannschaft, die am Ende Platz vier belegte.

Auch Zerbe und Weber zurück

Zunächst muss das DHB-Team am 7. November in Mannheim gegen die Schweiz ran. Drei Tage später steht das Gastspiel in der Türkei an. In der Qualifikation zur EM 2026, die in Dänemark, Norwegen und Schweden stattfindet, muss die DHB-Riege um Spielmacher Juri Knorr im Vergleich mit der Schweiz, der Türkei und Österreich nach einer Runde mit Hin- und Rückspiel mindestens den zweiten Platz belegen.

„Mit der Schweiz haben wir zum Auftakt der EM-Qualifikation einen gefährlichen Gegner vor uns, sodass wir ganz schnell wieder in den Wettkampfmodus kommen müssen. Es ist gut, dass wir anders als bei den Olympischen Spielen wieder mit mehr Spielern arbeiten können - das gibt uns Möglichkeiten, die wir brauchen“, sagte Gislason. Auch Lukas Zerbe (THW Kiel) und Philipp Weber (SC Magdeburg) stehen wieder im DHB-Aufgebot.