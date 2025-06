Nach seiner bitteren Knieverletzung muss Paul Drux seine Karriere beenden. Nun wurde der Handballer bei den Füchsen Berlin emotional verabschiedet. Schon bald kehrt er in anderer Funktion zurück.

Berlin - Es erinnerte ein wenig an eine Szene aus dem Film „König der Löwen“, als Handballer Paul Drux auf einem rund drei Meter hohen Podest mitten auf dem Parkett in der Max-Schmeling-Halle stand. Umringt vom gesamten Team der Füchse Berlin thronte der ehemalige Nationalspieler ein letztes Mal im Berliner Hexenkessel und erlebte einen hochemotionalen Abschied aus dem Profisport.

„Ich kenne manche von euch schon länger als meine Frau“, sagte Drux und dankte seinen Mannschaftskollegen für die enorme Unterstützung in schwierigen Monaten. Über seinem Kopf schwebte ein überdimensionales Trikot mit seinem Namen. Auf einer Leinwand wurden Grußbotschaften ehemaliger Weggefährten eingespielt.

Rund acht Monate nach seinem bitteren Karriereende infolge einer schweren Verletzung hängt Drux seine aktive Karriere endgültig an den Nagel. „Ein zu frühes, aber leider ein Ende einer ganz großen Karriere. Wir sind voller Dankbarkeit“, sagte Vereinspräsident Frank Steffel und ergänzte: „Du warst in allen Hallen, in denen wir gespielt haben, das sympathische Gesicht der Füchse Berlin.“

Ärzte raten zum Karriereende

Zuletzt hatte Drux sein Studium der Wirtschaftsinformatik beendet. „Er wird jetzt einige Zeit Erfahrungen in Unternehmen sammeln. Und dann wird er als Mitglied der Geschäftsführung zurückkommen zu den Füchsen Berlin“, kündigte Steffel unter dem Applaus der rund 9.000 Zuschauer an. „Wir lieben dich, Paul“, hallte es immer wieder aus dem Publikum.

Drux hatte seine Karriere Anfang Oktober aufgrund einer wiederkehrenden schweren Knieverletzung auf Anraten der Ärzte beenden müssen. Der langjährige Rückraumspieler der Füchse Berlin absolvierte 127 Länderspiele, in denen er 214 Tore erzielte. Sein größter Erfolg im DHB-Trikot war die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio.