Am vergangenen Wochenende besiegte Bayern die Dauerrivalinnen aus Wolfsburg in der Liga klar. Nun müssen beide ihre Halbfinals im DFB-Pokal meistern. Der VfL sinnt auf eine Revanche.

München/Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg und Bayern München können am Osterwochenende das vielfach herbeigesehnte DFB-Pokal-Endspiel zwischen beiden Spitzenteams im deutschen Frauenfußball wahr werden lassen. Im Halbfinale des Wettbewerbs erwarten die favorisierten Wolfsburgerinnen am Samstag (13.00 Uhr) die SGS Essen. Im zweiten Halbfinale trifft Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern am Sonntag (15.45 Uhr/ARD und Sky) auf Eintracht Frankfurt. Eine Woche nach dem klaren 4:0 der Bayern in Niedersachsen käme dem VfL eine Revanche auf der großen Pokalbühne recht. Das Finale steigt am 9. Mai in Köln.