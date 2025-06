Fußball-Drittligist FC Energie Cottbus hat Theo Ogbidi und Moritz Hannemann verpflichtet. Der 24 Jahre alte Außenbahnspieler Ogbidi kommt vom Regionalliga-Meister 1. FC Lok Leipzig in die Lausitz. Hannemann ist der vierte Neuzugang. Der 27-Jährige soll die Offensive verstärken und spielte zuletzt beim Regionalligisten Würzburger Kickers. Angaben zur Vertragslaufzeit wurden nicht gemacht.

Ogbidi wechselte nach seiner Jugendzeit bei RB Leipzig im B-Juniorenalter zum 1. FC Magdeburg. Im Sommer 2020 ging er zum Regionalligisten Chemnitzer FC, ehe sich Lok ein Jahr später die Dienste des schnellen Flügelspielers sicherte. 107 Pflichtspiele (10 Tore und 24 Vorlagen) absolvierte Ogbidi für die Messestädter.

„Er bringt sehr viel Tempo und Dynamik mit. Das sind Dinge, die für unsere Art des Fußballs wichtig sind“, sagte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz. Bereits vor zwei Jahren wollte er Ogbidi holen, da verhinderte aber eine schwere Verletzung den Transfer.

Wollitz lobt Hannemann

Hannemann ging nach Stationen in Rosenheim und Dachau in der Bayernliga mit 20 Jahren zum SV Heimstetten in die Regionalliga Bayern. Im Sommer 2022 wechselte er zum SSV Ulm, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga und dann in die 2. Bundesliga schaffte. Nach dem Aufstieg wurde sein Vertrag aber nicht verlängert und er ging nach Würzburg. Für die Franken absolvierte er in der abgelaufenen Saison insgesamt 33 Pflichtspiele - er erzielte zwölf Tore und legte neun Treffer auf.

„Moritz ist ein sehr interessanter Spieler, der für den Fußball, den wir mit unserer Mannschaft spielen wollen, sehr viel mitbringt“, sagte Wollitz.