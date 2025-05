Mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern wollte eine Engländerin einen schönen Urlaub in der Türkei verbringen. Sie sollte nicht lebend zurückkehren. Doch das Drama ging noch weiter.

Engländerin stirbt im Türkei-Urlaub: Was dann passiert, schockiert nicht nur den Ehemann

Beth und Luke Martin gehen als Ehepaar durch die Welt und ihren Heimatort Portsmouth. Doch nun ist die 28-jährige Mutter zweier Kinder in der Türkei gestorben.

Großbritannien/Türkei. - Als eine vierköpfige Familie aus Portsmouth (Großbritannien) am 27. April in den Familienurlaub nach Istanbul in der Türkei fliegt, hätten sie nicht gedacht, dass nur drei von ihnen zurückkehren.

Lesen Sie auch: Internet-Star Carol Acosta stirbt unerwartet beim Abendessen - Todesursache ist unklar

Mutter Beth Martin (28) fühlte sich schon auf dem Flug in die Türkei schlecht, berichtet die Daily Mail. Nach der Landung verschlimmerte sich ihr Zustand. Die Engländerin musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort starb sie einen Tag später. Bei der Verständigung mit den Ärzten gab es einige Hürden, erklärt ein Freund des Ehemanns Luke Martin auf der GoFundMe-Spendenseite.

Trauma-Urlaub: Familie muss ohne Mutter in die Heimat reisen

Das türkische Gesundheitsministerium teilte in einem Update mit, dass Beth an einem „Herzstillstands aufgrund multiplen Organversagens“ gestorben sei, ohne jedoch die genaue Ursache zu erläutern.

Interessant für Sie: "Alt zu werden ist besser als die Alternative": Fitness-Influencer Jaxon Tippet stirbt mit 30 Jahren

Beth Martin war allergisch auf Penicillin, darauf hatte ihr Ehemann mehrfach im Krankenwagen hingewiesen. Nach ihrem Tod wurde Luke Martin von den türkischen Behörden sogar verdächtigt, seine eigene Frau vergiftet zu haben, schreibt der Freund der Familie auf GoFundMe weiter.

Beth und Luke Martin stoßen zusammen an. (Screenshot: GoFundMe/Robert Hammond)

Luke Martin konnte seine tote Frau nur kurz besuchen. Nach einigen Tagen überzeugte er die Behörden, den Leichnam seiner Frau nach England überführen zu dürfen. Dort folgte der nächste Schock.

Herz der Engländerin verschwunden: Türkische Behörden streiten OP ab

Bei der Obduktion eines britischen Medizinteams wurde festgestellt, dass das Herz der 28-Jährigen fehlte. Türkische Behörden gaben jedoch an, dass Beth keiner Operation unterzogen worden sei und es keine Hinweise darauf gebe, dass Organe entfernt wurden.

Passend zum Thema: TikTok-Influencerin Bella Bradford verkündet ihren eigenen Tod im Video – Fans trauern online

Das britische Auswärtige Amt teilte mit, dass türkischen Gerichtsmedizinern erlaubt ist, Gewebeproben und sogar komplette Organe ohne Zustimmung der Familie zu entnehmen und in Ausnahmefällen auch Körperteile einbehalten dürfen. Möglicherweise sei genau das im Fall von Beth Martin geschehen.

Aktuell gebe es keine Hinweise darauf, dass das Herz der Britin illegal gehandelt wurde. Die Türkei gilt international als Hotspot für Organhandel.

GoFundMe-Spenden gesammelt: Mehr als 300.000 Euro für englische Familie

Auf der GoFundMe-Kampagnenseite beschreibt Freund Robert Hammond die tragische Geschichte des kurzen Urlaubs und wie sich die Rückkehr von Beth Martin nach Portsmouth abspielte. Um die Familie zu unterstützen, spendeten mittlerweile unzählige Menschen: Über 261.000 Pfund, also rund 310.000 Euro, sind bisher gesammelt worden (Stand 30.5.2025, 16 Uhr).