Zwei Tankstellenmitarbeiter wurden in Bremen innerhalb weniger Tage bedroht und entführt. Nun hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Was ihnen konkret vorgeworfen wird.

Bremen - Nach den Entführungen von zwei Tankstellenmitarbeitern und bewaffneten Raubüberfällen hat die Polizei Bremen drei Tatverdächtige festgenommen. Zwei 18-Jährige und ein 25-Jähriger stehen im Verdacht, für mehrere Überfälle auf Tankstellen verantwortlich zu sein, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-Jähriger und der 25-Jährige sitzen in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe, einen Taser sowie eine Sturmhaube sicher.

Zwei der Männer sollen Ende Januar innerhalb von wenigen Tagen zwei Tankstellenmitarbeiter entführt haben. Das erste Mal wurde eine 62-Jährige nach Ende ihrer Spätschicht vor ihrem Wohnhaus in Bremen mit einem Messer bedroht, entführt und zurück zur Tankstelle gebracht. Dort wurde sie gezwungen, die Türen aufzuschließen. Die Tatverdächtigen entwendeten nach Polizeiangaben Bargeld und Zigarettenstangen, anschließend flüchteten sie.

Vor Wohnhaus mit Schusswaffe bedroht

Wenige Tage später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall: Ein 24-jähriger Tankstellenmitarbeiter wurde von zwei Männern vor seinem Wohnhaus mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen in ein Auto zu steigen. Die Männer fuhren mit ihm zurück zur Tankstelle. Dort konnte der 24-Jährige Pfefferspray versprühen und kurzzeitig fliehen. Die Männer holten den Mitarbeiter allerdings ein und schlugen ihn. Erst als das Opfer laut um Hilfe schrie, flüchteten sie ohne Beute.

Dem Trio wird zudem ein bewaffneter Überfall auf eine Tankstelle in Bremen-Hemelingen zur Last gelegt, bei dem ein Mitarbeiter verletzt wurde.