Wer mit dem Zug nach Altenberg unterwegs ist, braucht weiterhin Geduld: Noch mehr als zwei Wochen geht es nur mit dem Ersatzbus in den Wintersportort im Osterzgebirge.

Am 12. Januar sprangen der Triebwagen und die erste Achse des zweiten Wagens eines Regionalzuges in Glashütte aus den Gleisen. (Archivbild)

Glashütte - Nach der Entgleisung eines Regionalzuges in Glashütte verzögert sich die Reparatur der Zugstrecke um weitere zwei Wochen. Der Abschnitt zwischen Glashütte und Altenberg bleibt bis einschließlich 13. März gesperrt, wie die Bahn mitteilte.

Bis zum 10. März verkehren die Züge wie bisher nur zwischen Heidenau und Glashütte. Nach Altenberg geht es weiter mit Ersatzbussen. Vom 11. bis 13. März wird die gesamte Strecke zwischen Heidenau und Altenberg gesperrt, um die Wiederinbetriebnahme am 14. März vorzubereiten.

Zug bei Schnee und Eis entgleist

In Glashütte war Mitte Januar ein Regionalzug entgleist. Der Triebwagen und die erste Achse des zweiten Wagens sprangen laut Bundespolizei komplett aus den Gleisen. Dabei wurden Schienen und Weichen beschädigt. Die Unfallursache ist bislang unbekannt, zu dem Zeitpunkt herrschte Winterwetter mit Eis und Schnee. Keiner der 25 Fahrgäste in dem Zug wurde verletzt. Die beschädigte Regionalbahn wurde einen Tag später mit einem Spezialkran zurück auf das Gleis gehoben und abgeschleppt.

Die Bahn hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Streckensperrung bis voraussichtlich Ende Februar andauert. Wegen noch anstehender Arbeiten verzögert sich die Freigabe nun erneut.