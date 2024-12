Sandersdorf-Brehna - Wegen einer Bombendrohung ist ein großes Einkaufszentrum zwischen Halle und Leipzig zeitweise geräumt worden. Etwa 500 Personen mussten nach Polizeiangaben das Einkaufszentrum verlassen. Bei der Suche mit Sprengstoffspürhunden seien aber keinerlei Sprengmittel gefunden worden, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mit.

Demnach war am Vormittag eine Nachricht bei der Bundespolizei in Halle (Saale) eingegangen, dass in dem Center in Sandersdorf-Brehna angeblich ein Sprengsatz deponiert worden sei. Zwischenzeitlich liegen laut Polizei Hinweise darauf vor, dass ähnliche Droh-E-Mails überregional verschickt wurden.