Wegen einer Drohung per E-Mail hat die Polizei das Sozialamt evakuiert. Im Gebäude fanden die Beamten jedoch nichts Verdächtiges.

Wie lange das Gebäude evakuiert bleibt, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Gera - Nach der Durchsuchung des Sozialamtes in Gera aufgrund einer Droh-E-Mail hat die Polizei Entwarnung gegeben. Im Gebäude sei nichts Verdächtiges gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die noch unbekannten Verfasser der E-Mail hatten demnach Geld gefordert und angegeben, in den Räumlichkeiten Sprengstoff platziert zu haben.

Die Polizei hatte das Sozialamt am Morgen wegen der Drohung evakuiert und die rund 50 Mitarbeiter aus dem Gebäude begleitet. An der anschließenden Durchsuchung waren auch Sprengstoffspürhunde beteiligt.

Im Verlauf des Einsatzes stellte sich den Angaben nach heraus, dass bundesweit mehrere gleichlautende Drohschreiben an verschiedene Einrichtungen versendet wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt.