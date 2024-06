Entwarnung nach mutmaßlicher Bombendrohung an der TU Dresden

An einem Wasserturm am Mollier-Bau der TU Dresden steht „Technische Universität Dresden“.

Dresden - Aufgrund einer mutmaßlichen Bombendrohung hat es am Mittwochabend einen Polizeieinsatz an der Technischen Universität (TU) Dresden gegeben. Mitarbeitende der TU hätten wegen eines Schreibens die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Donnerstagmorgen mit. Polizisten hätten das Schreiben geprüft und festgestellt, dass keine ernsthafte Bedrohung vorliege. Somit seien keine weiteren Maßnahmen angeordnet und der Einsatz beendet worden.

Nach Angaben der Polizei könnte die Drohung im Rahmen eines Spiels verfasst worden sein. Um was für ein Spiel es sich handelte, war zunächst unklar. Nun würden Ermittlungen wegen einer möglichen Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten durchgeführt.