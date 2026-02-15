Schon vor Rosenmontag ziehen Thüringer Karnevalisten durch die Städte. Den größten Umzug im Freistaat gab es in diesem Jahr in Erfurt.

Nach Pause wieder ein großer Karnevalsumzug auch in Erfurt - am Samstag bereits in Wasungen. (Illustration).

Erfurt - Nach einem Jahr Pause hat Thüringens Landeshauptstadt wieder Straßenkarneval mit einem Umzug durch die Innenstadt gefeiert. 32 Vereine und Spielmannszüge gestalteten das bunte Spektakel mit Rufen wie „Erfordia – Helau!“, Konfetti und ins Publikum geworfenen Süßigkeiten. Einige der Vereine, von denen viele einen eigenen Schlachtruf haben, gestalteten Motivwagen. Auf die Schippe genommen wurde die Weltpolitik, aber auch die Bundesregierung bekam ihr Fett weg.

Nach Angaben des Landesverbandes der Karnevalsvereine sind zum Saisonhöhepunkt rund 100 Umzüge in Thüringen geplant. Am Samstag waren es neben der Südthüringer Karnevalshochburg Wasungen auch Apolda, Arnstadt, Stadtilm oder Bad Langensalza.