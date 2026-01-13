Der Goslarer Kaiserring gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für moderne Kunst, Gerhardt Richter wurde damit bereits ausgezeichnet. Die DDR-Künstlerin Stötzer soll sie nun auch erhalten.

Der undotierte Kaiserring gilt als eine der international wichtigsten Auszeichnungen in der modernen Kunst. (Archivbild)

Goslar - Die Erfurter Künstlerin Gabriele Stötzer erhält den Goslarer Kaiserring - eine der weltweit bedeutendsten Auszeichnungen für moderne Kunst. Die Jury hob Stötzers Pionierarbeit im künstlerisch-aktivistischen Bereich hervor, die sie zu einer zentralen Inspirationsquelle für jüngere Generationen macht, wie es in einer Mitteilung des Thüringer Kulturministeriums hieß.

Ihr interdisziplinäres Werk verbinde hohe künstlerische Qualität mit gesellschaftlicher Relevanz, indem es Machtverhältnisse kritisch hinterfragt und den menschlichen Körper als Ort des Widerstands inszeniert, begründete die Jury ihr Urteil demnach weiter.

Kulturminister Tischner würdigt Auszeichnung

Kulturminister Christian Tischner (CDU) würdigte die Entscheidung der Jury: „Mit Gabriele Stötzer wird eine der mutigsten und konsequentesten Stimmen der zeitgenössischen Kunst geehrt. Ihr Werk ist untrennbar mit ihrer Biografie und ihrem unbeugsamen Widerstand gegen die Repressionen in der DDR verbunden.“

Stötzer wurde nach Angaben des Ministeriums 1953 in Emleben im Landkreis Gotha geboren und lebt heute in Erfurt. Sie gilt demnach als eine der Schlüsselfiguren der vielfältigen Erfurter Kunstszene und der innovativen DDR-Subkultur, in der sie unter anderem die „Galerie im Flur“ leitete und die Künstlerinnengruppe Erfurt gründete.

Preisverleihung im Oktober

Der undotierte Kaiserring wird den Angaben zufolge seit 1975 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern zählen unter anderem Henry Moore, Gerhard Richter und Cindy Sherman. Im vergangenen Jahr wurde die Auszeichnung an die Künstlerin Katharina Fritsch verliehen. Die feierliche Preisverleihung ist für den 10. Oktober 2026 in der Kaiserpfalz Goslar geplant.