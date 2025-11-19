Der Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt lockt mit Dutzenden Buden und Musikprogramm - allerdings mit Einschränkungen. Für die Sicherheit gibt es einen neuen Ansatz.

Erfurt - 150 Buden, ein volles Programm und ein besonderes Sicherheitskonzept: In Erfurt werden die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Weihnachtsmarkts am kommenden Dienstag getroffen. Der Weihnachtsbaum stehe und die Hütten seien aufgebaut, teilte eine Sprecherin der Landeshauptstadt mit.

Die Eröffnung mit Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) werde unter anderem durch die Erfurter Turmbläser musikalisch begleitet. In den folgenden Wochen stehe ein abwechslungsreiches Musikprogramm an, hieß es weiter. Allerdings werde die Domplatzbühne nur noch von Donnerstag bis Sonntag bespielt. Damit reagiere die Stadt auf steigende Programm- und GEMA-Kosten.

Für die Sicherheit sei dieses Jahr erstmals eine spezielle App im Einsatz, über die sich unter anderem der Sicherheitsdienst alarmieren lässt. Die „SafeNow“-App wurde in Erfurt erstmals auf dem Oktoberfest eingesetzt und kann nun auch beim Weihnachtsmarkt genutzt werden. Die Stadt zog eine positive Bilanz zum ersten Einsatz. Unter anderem sei dadurch ein Mann gefasst worden, der sich vor einer Frau entblößt habe.