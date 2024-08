Es ist eine feierliche Zeremonie: Erfurts neuer Oberbürgermeister Andreas Horn legt bei seiner Vereidigung erstmals die Amtskette des Stadtoberhaupts an.

Erfurt - Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn (CDU) ist auf der ersten Sitzung des neuen Stadtrats im Amt vereidigt worden. Als ältestes Mitglied nahm Manfred Ruge, von 1990 bis 2006 selbst Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, Horn den Amtseid ab, wie die Stadt mitteilte. Dieser trug für diese Zeremonie erstmals die Amtskette des Erfurter Stadtoberhauptes.

Horn war von 2014 bis 2019 Stadtrat und danach fünfeinhalb Jahre Beigeordneter für Sicherheit, Umwelt und Sport. „Sie waren mein Einstand in die Verwaltung, die viel Potenzial hat“, sagte Horn.

Neu im Amt sind auch 22 der 50 Stadtratsmitglieder, die für fünf Jahre gewählt wurden. Ziel müsse es sein, gemeinsam Lösungen zu finden - etwa beim Schulbauprogramm, dem Thema Sicherheit oder der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und dem Ausbau der Infrastruktur, betonte der Oberbürgermeister. Dabei solle eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe gepflegt werden.

Horn hatte sich bei den Kommunalwahlen am 9. Juni in der Stichwahl deutlich gegen Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD) durchgesetzt und am 1. Juli sein Amt angetreten.