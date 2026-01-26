Auch in Brandenburg sind die Straßen glatt. Es komme derzeit zu mehr Unfällen als sonst, sagte ein Polizeisprecher. Noch sei die Lage aber übersichtlich.

Potsdam/Berlin - In Brandenburg gibt es infolge der Witterung derzeit zwar mehr Unfälle als sonst, bislang ist die Lage trotz der Glätte aber übersichtlich. Schwerere Verletzte oder gar Tote gebe es bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden habe es in dem Bundesland mehr als 50 Mal gekracht. Wie viele Unfälle davon bei Glätte passierten, war zunächst aber unklar. Allerdings wies der Sprecher darauf hin, dass der Berufsverkehr erst noch einsetze.

Einer amtlichen Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge war die Glatteisgefahr in der Nacht auch in Brandenburg hoch (Warnstufe 3 von 4). Regen und Nässe könnten plötzlich gefrieren. Dadurch bestehe Gefahr für Leib und Leben.