Ungesunde Ernährung, Rauchen, Übergewicht und Stress begünstigen Krankheiten des Kreislaufsystems. Sie sind Haupttodesursache in Sachsen-Anhalt - und das seit Jahren.

Halle - In Sachsen-Anhalt führen Krankheiten des Kreislaufsystems wie Herzinfarkt, Bluthochdruck und Schlaganfälle seit Jahren am häufigsten zum Tod. 38,4 Prozent aller Sterbefälle waren im Jahr 2024 auf Erkrankungen des Herzens und der Blutgefäße zurückzuführen, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Demnach starben 6.997 Frauen und 6.147 Männer daran. Zweithäufigste Todesursache (24,2 Prozent) seien Krebserkrankungen gewesen, hier vor allem bösartige Neubildungen im Bereich der Verdauungsorgane, gefolgt von Lungenkrebs.

Insgesamt starben 2024 nach Angaben der Statistiker in Sachsen-Anhalt 16.895 Frauen und 17.310 Männer. An einem nicht natürlichen Tod seien 1.503 Menschen gestorben - das waren 4,4 Prozent aller Todesfälle. Dazu zählen Unfälle, Vergiftungen und Suizide.