In Lindow hat die Polizei zwei Tote in einer Wohnung entdeckt. Die Ermittler haben erste Erkenntnisse, was der Tat vorausgegangen sein soll.

Auslöser für die tödliche Tat in Lindow soll ein Ehestreit gewesen sein (Symbolbild)

Lindow (Mark) - Dem gewaltsamen Tod eines Paares in Lindow (Mark) soll ein Streit untereinander vorausgegangen sein. Das teilte eine Sprecherin des Justizministeriums mit und berief sich auf die Staatsanwaltschaft. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein Ehepaar. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 55-jährige Mann seine gleichaltrige Ehefrau getötet und sich anschließend selbst das Leben genommen hat. Die Polizei entdeckte die beiden Toten am Freitag in einer Wohnung.