Kokain, Crystal Meth und Falschgeld: Wie eine Großfamilie im Visier der Polizei landete und was die Ermittler sonst noch sicherstellten.

Ermittler zerschlagen einen Drogenring rund um eine Großfamilie in Leipzig. (Symbolbild)

Leipzig - Drogenermittler haben in Leipzig eine Großfamilie ins Visier genommen. Fünf Männer im Alter von 21 bis 40 Jahren sitzen wegen des Verdacht des Rauschgifthandels in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Vorausgegangen waren demnach monatelange Ermittlungen.

Bei Razzien in der Messestadt und in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) waren Ende November rund zwei Kilogramm Kokain, mehr als 100 Gramm Crystal Meth und etwa 400 Gramm Heroin sichergestellt. Außerdem fanden die Ermittler mehrere tausend Euro Falschgeld und illegale pyrotechnische Erzeugnisse.