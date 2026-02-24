Die Mutter des Kindes war von Aachen nach Magdeburg gezogen, weil sie dort einen neuen Partner gefunden hatte. Dieser steht nun im Fokus eines Todesermittlungsverfahrens.

Der neue Partner der Mutter soll für den Tod einer Zweijährigen verantwortlich sein. (Symbolbild)

Magdeburg/Aachen - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt nach dem Tod eines zwei Jahre alten Mädchens gegen den 32 Jahre alten neuen Partner der Kindsmutter. Dem Mann werde Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Mädchen war bereits 2024 in Magdeburg gestorben. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Schon 2024 habe der Verdacht bestanden, dass das Kind durch Gewalt eines Dritten zu Tode kam, so der Sprecher. Der Beschuldigte sei wohnhaft in Magdeburg.

Die Eltern des verstorbenen Kindes stammen den Angaben nach aus Aachen in Nordrhein-Westfalen. „Die Mutter ist von Aachen nach Magdeburg gekommen und hat sich hier neu gebunden“, erklärte der Sprecher. Die Beamten ermittelten nicht gegen die Eltern des Kindes, betonte er. Derzeit sei gegen den 32-Jährigen keine Anklage erhoben worden.