Nach dem Großbrand einer Bungalowanlage nahe dem Greifenbachstauweiher in Geyer geht es darum, die Ursache für das Feuer zu klären. (Symbolbild)

Geyer - Nach dem Brand mehrerer Bungalows in Geyer (Erzgebirgskreis) gehen die Ermittlungen weiter. Laut Polizei ist der Brandursachenermittler auch am Montag noch vor Ort im Einsatz.

Auf einer Fläche von etwa 100 mal 30 Metern waren 18 Bungalows am Sonntag vollständig niedergebrannt, zehn weitere wurden beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer vermutlich von einem Bungalow auf die benachbarten Gebäude aus, die dicht beieinanderstanden. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache ist bislang unklar. Es werde auch Brandstiftung geprüft.