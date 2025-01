Fünf zerstörte Feuerwehrautos, über sieben Millionen Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Brandes in einer Feuerwehrhalle im Wartburgkreis. Nun sind die Ermittler am Zug.

Treffurt - Nach dem Brand mit Millionenschaden in einem Feuerwehrhaus in Treffurt (Wartburgkreis) laufen die Ermittlungen. Es gebe noch keinen Hinweis zur Brandursache, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in einer Fahrzeughalle ausgebrochen. Fünf Einsatzfahrzeuge wurden zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Landratsamt auf über sieben Millionen Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Nach wenigen Stunden war der Brand unter Kontrolle. Insgesamt waren rund 130 Helfer im Einsatz, neben zehn Feuerwehren auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Notfallseelsorge. Damit die Freiwillige Feuerwehr vorerst einsatzbereit ist, halfen umliegende Feuerwehren mit Einsatzfahrzeugen wie einem Rüstwagen oder einem Tanklöschfahrzeug aus. Zudem muss die Feuerwehr Treffurt nach dem Brand in den ehemaligen Standort beim städtischen Bauhof umziehen.