Am Samstagmorgen brennt es in einer betreuten Wohneinrichtung in der Nähe von Halle an der Saale. Der komplette Dachstuhl des Hauses steht in Flammen. Ermittlungen laufen.

Könnern - Nach einem Brand mit mehreren Verletzten in einer Einrichtung für betreutes Seniorenwohnen in Könnern nordwestlich von Halle dauern die Ermittlungen an. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt. Eine 88-Jährige erlitt schwere Verletzungen, sie kam am Samstag mit Verbrennungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die restlichen fünf Menschen wurden wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in einer Klinik untersucht. Den Angaben zufolge wurden mindestens 50 Menschen in Sicherheit gebracht.

Nach bisherigem Kenntnisstand brach das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im zweiten Obergeschoss der Einrichtung aus. Danach griffen die Flammen auf den Dachstuhl und ein anliegendes Mehrfamilienhaus über. Die Feuerwehr war mit einem großen Aufgebot vor Ort.

Zwei der Mehrfamilienhäuser sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Ein weiteres Haus wurde nach Prüfung durch einen Statiker freigegeben. Manche Bewohner seien in nahegelegenen Pflegeheimen untergebracht worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 500 000 Euro.

Zwischenzeitlich wurden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nachdem der Großteil des Feuers gelöscht war, wurde die Warnung aufgehoben.