Die Skilift-Hütte am Apelsberg bei Neuhaus am Rennweg im Landkreis Sonneberg brannte am Freitagabend. (Illustration)

Neuhaus am Rennweg - Nach dem Brand der Skilift-Hütte am Apelsberg bei Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg) ermittelt die Polizei. Es gebe noch keine Erkenntnisse zur Brandursache, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Untersuchungen seien nötig.

Zuvor hatten mehrere Medien über das Feuer am Freitagabend berichtet. Demnach ist der Liftbetrieb in dieser Saison nicht mehr möglich. Mit dem Skilift können Skifahrer und Rodler eigentlich auf einer Länge von 300 Metern einen Höhenunterschied von 40 Metern überwinden. Rund 20 Ski-Liftanlagen gibt es in Thüringen.