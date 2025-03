Ermittlungen nach Lagerhallenbrand in Glauchau

Die Feuerwehr löschte den Lagerhallenbrand in Glauchau (Symbolbild).

Glauchau - In einer Lagerhalle in Glauchau (Landkreis Zwickau) ist am späten Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Etwa 100 Quadratmeter des Gebäudes wurden dadurch beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand demnach zügig unter Kontrolle.

Anwohner waren wegen der starken Rauchentwicklung dennoch per Warn-App informiert worden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen.