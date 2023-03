Oranienburg - Erneut muss in Oranienburg an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse ein Bombenblindgänger entschärft werden. Zur Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg werde am Mittwoch ab 8.00 Uhr in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort ein Sperrkreis errichtet, teilte die Stadt Oranienburg am Dienstag mit.

Rund 3000 Anwohner müssen dann ihre Wohnungen verlassen. Auch vier Buslinien müssen umgeleitet werden. Falls alles reibungslos funktioniere, könne die Bombenentschärfung am frühen Nachmittag abgeschlossen sein, so die städtische Pressestelle. Im Bereich der ehemaligen Schleuse am Oranienburger Kanal waren bereits Anfang Dezember zwei Weltkriegsbomben entschärft worden.

Die Stadt Oranienburg ist wegen starker Bombardierung im Zweiten Weltkrieg besonders mit alten Kampfmitteln belastet. Dort gab es eine große Rüstungsindustrie.