Berlin - Die Polizei hat in Berlin-Charlottenburg erneut ein sogenanntes Kokstaxi gestoppt. Bei den Insassen und im Fahrzeug fanden Zivilkräfte mutmaßliches Kokain und ein Messer, wie die Polizei mitteilte. Eine Frau und zwei Männer wurden wegen des Verdachts des unerlaubten Drogenhandels festgenommen. Einer der Männer habe Widerstand geleistet, dabei seien eine Polizistin und ein Polizist im Bereich der Arme und Beine verletzt worden, hieß es.

Den Fahndern sei das Auto am Donnerstagnachmittag aufgefallen, weil es in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Zudem beobachteten sie den Angaben zufolge einen mutmaßlichen Drogendeal des Beifahrers mit einem zugestiegenen Fahrgast. Die Beamten kontrollierten das gemietete Fahrzeug und dessen Insassen an der Kreuzung Wilmersdorfer Straße/Giesebrechtstraße. In dem Wagen befand sich auch eine 42-jährige Fahrerin.

Danach durchsuchten die Polizisten den Angaben zufolge auch die Wohnungen der Männer. Bei dem zugestiegenen 23-Jährigen beschlagnahmten sie „zahlreiche Verkaufseinheiten, unter anderem Kokain, Cannabis, Ecstasy, Haschisch und verschiedene Verpackungsmaterialien“. In der Wohnung des 40-jährigen Beifahrers fanden die Zivilkräfte eine Schreckschusspistole und weiteres Verpackungsmaterial. Beide Männer kamen in Polizeigewahrsam, wurden aber wieder entlassen.

Einen Tag zuvor hatte die Polizei ebenfalls in Berlin-Charlottenburg ein sogenanntes Kokstaxi gestoppt und zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Zivilkräfte hielten den Wagen am Mittwochnachmittag in der Uhlandstraße an, wie die Polizei mitteilte.

In dem Auto roch es den Angaben zufolge intensiv nach Cannabis. Im Wagen wurden Cannabis, Amphetamin, Kokain, Ecstasy sowie zwei Handys und eine größere Geldsumme gefunden und beschlagnahmt. Der 25 Jahre alte Fahrer und sein 35 Jahre alter Beifahrer wurden festgenommen. Sie sollten einem Haftrichter vorgeführt werden.